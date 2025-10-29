Закон об обязательной помощи психолога при разводе может спасти браки, считает эксперт

В Государственной Думе обсуждается проект закона, вводящего обязательное психологическое консультирование для разводящихся пар. Законопроект направлен на оказание содействия супругам в поддержании семьи, справедливом разделе активов и определении опеки над детьми. Эксперт в психологии, специалист в НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин приветствует эту инициативу.

«Думаю, что этот закон поможет спасти некоторые браки. Иногда бывает так, что люди находятся в конфликте, не могут найти общего языка, и ситуация кажется безвыходной. Есть люди, которые достаточно здоровые с психологической точки зрения, и всё равно не решаются обращаться за помощью», — подчеркнул специалист в беседе с RuNews24.ru.

По его словам, привлечение семейного психолога может помочь избежать необдуманных шагов и снизить градус эмоционального напряжения. Вместе с тем, помимо преимуществ, Лунюшин выразил обеспокоенность квалификацией современных психологов-медиаторов, предложив закрепить на законодательном уровне требования к подготовке этих специалистов.

Эксперты в данной области убеждены, что предложенная мера повысит вероятность благополучного урегулирования многих семейных разногласий и сократит негативные последствия развода для всех членов семьи.

А ранее Life.ru писал, что в Госдуме придумали «примирительный кешбэк» для супругов, отказавшихся от развода. Мужу и жене хотят возвращать госпошлину в размере 10 тысяч рублей. В настоящее время при расторжении брака каждый из супругов платит по 5 тысяч рублей, которые не возвращаются.