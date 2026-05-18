«Общенациональная задача»: В России предложили снижать брачный возраст

В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С такой инициативой в беседе с НСН выступил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его — это государственная и общенациональная задача», — подчеркнул эксперт.

Крупнов также прокомментировал идею главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачёвой считать молодёжью граждан до 39 лет. По его мнению, расширение возрастных рамок может привести к нежелательным демографическим последствиям, так как стимулирует откладывание создания семьи и рождения детей.

Бесконечное повышение возрастного порога молодёжи ведёт лишь к проблемам в демографии и физиологии, а вред от такой инициативы будет разрушительным, уверен эксперт.

Ранее в Минздраве рассказали, что с биологической точки зрения молодыми считаются люди до 39 лет, поскольку продолжительность жизни выросла. Гериатры говорят, что теперь человек сможет больше всего успеть.