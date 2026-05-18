В Минздраве России рассказали, кого можно считать молодёжью

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва рассказала, что с биологической точки зрения молодыми считаются люди до 39 лет, а продолжительность жизни растёт. Об этом пишет ТАСС.

«Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растёт, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. За свою жизнь человек успеет намного больше», — отметила Ткачёва.

Согласно российскому законодательству, к категории «молодёжь» относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

