Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 02:27

В Минздраве России рассказали, кого можно считать молодёжью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва рассказала, что с биологической точки зрения молодыми считаются люди до 39 лет, а продолжительность жизни растёт. Об этом пишет ТАСС.

«Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растёт, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. За свою жизнь человек успеет намного больше», — отметила Ткачёва.

Согласно российскому законодательству, к категории «молодёжь» относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

Компании, готовьтесь: Опытные сотрудники «клюют» на фишинг в два раза быстрее молодёжи
Компании, готовьтесь: Опытные сотрудники «клюют» на фишинг в два раза быстрее молодёжи

Ранее Life.ru писал, что кризис среднего возраста зачастую возникает в период от 35 до 40 лет и может сопровождаться апатией, раздражительностью, импульсивными покупками и попытками выглядеть моложе. О том, почему возникает этот феномен и какие признаки на него указывают, — в материале Life.ru.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar