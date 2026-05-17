Когда молодость ушла, а мечты — нет: Как пережить кризис среднего возраста без развода

Кризис среднего возраста зачастую возникает в период от 35 до 40 лет и может сопровождаться апатией, раздражительностью, импульсивными покупками и попытками выглядеть моложе. О том, почему возникает этот феномен и какие признаки на него указывают, рассказала Life.ru кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова.

Кризис среднего возраста возникает у людей в районе 35–45 лет. Это не слабость, а естественный этап развития психики человека. В этот период человек сталкивается с двумя проблемами: а) часть жизни прожита, и оставшееся время уже не кажется бесконечным, б) реальные достижения часто не совпадают с тем, о чём мечталось в молодости. С физиологической точки зрения мозг перестаёт получать прежнее удовольствие от вещей, которые радовали раньше. То, что приносило удовлетворение в 25 лет, к 40 годам перестаёт работать как источник радости или энергии. Возникает внутренняя пустота. Елена Ярикова Психолог, кандидат психологических наук

Одной из причин кризиса эксперт назвала привычку сравнивать реальную жизнь с идеализированным образом, сформированным в юности. Чем выше были ожидания, тем сильнее переживания из-за несбывшихся планов. Кроме того, со временем сокращается количество новых впечатлений: в профессии и семье человек чаще оказывается в роли того, кто уже всё знает, а не учится чему-то новому. Дополнительную тревогу, по словам специалиста, создают и изменения в окружении. Болезни, разводы и увольнения среди знакомых заставляют чаще задумываться о возрасте и будущем.

Среди признаков кризиса среднего возраста Ярикова выделила потерю интереса к привычным занятиям, раздражительность и периоды апатии без очевидной причины. Также могут появляться импульсивные поступки, смена имиджа и стремление выглядеть моложе. Многие начинают постоянно возвращаться к мыслям об упущенных возможностях и сравнивать себя с более успешными ровесниками.

Чтобы легче пережить этот период, психолог рекомендовала сосредоточиться не на утраченном, а на том, что удалось приобрести с возрастом: опыте, стабильности, финансовой устойчивости и способности предвидеть последствия решений. Она посоветовала ежедневно вспоминать несколько хороших событий дня, чтобы постепенно снижать уровень тревожности.

«Нередко кризис становится причиной импульсивных действий: переезд, развод, смена имиджа. В момент, когда хочется всё кардинально поменять, задайте себе вопрос: зачем я живу именно так? Даже если ответ будет рутинный «ради детей» или «чтобы не остаться без денег» — это уже смысл и очень важно его не обесценивать Ценность может быть в рутине: в том, что вас ждут дома, или что вы помогаете коллеге. Это работает лучше, чем желание острых ощущений», — подчёркивает собеседница Life.ru.

Кроме того, эксперт советует меньше концентрироваться на сожалениях о прошлом и переживаниях о будущем, возвращая внимание к текущему моменту. Поддерживать эмоциональное состояние помогает и привычный распорядок дня, поскольку повторяющиеся действия создают ощущение стабильности и контроля.

Особо рекомендуется снизить завышенные требования к себе. Человеку не обязательно соответствовать чужим представлениям об успехе, а чувство удовлетворённости жизнью часто появляется после отказа от постоянной гонки за недостижимыми целями.

«Вы не обязаны к 45 годам стать директором, похудеть на 10 кг и объехать весь мир. Миллионы людей живут обычной жизнью без подвигов и завышенных ожиданий. Удовольствие возвращается, когда вы перестаёте требовать от себя результатов, которые на самом деле не нужны. Разрешите себе просто быть и перестать бежать за недостижимым. После 50 лет, по статистике, люди становятся счастливее именно потому, что перестают гнаться», — заключила психолог.

