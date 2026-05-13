«Слишком высокие ставки»: Почему нельзя закрывать глаза на весеннюю апатию

Списывать хроническую усталость, равнодушие и потерю интереса к жизни на обычную лень — одно из самых коварных заблуждений, заявила психолог Юлия Белкина. По её словам, лень как черта характера сопровождает человека на протяжении всей осознанной жизни, и если привычный уклад рушится без осознанного решения, причина, скорее всего, кроется в чём-то, чем человек не в силах управлять.

Особенно уязвимы в мае те, кто всю зиму «держался»: боролся с темнотой, гололёдом, простудами и рабочими кризисами. Когда приходит тепло, организм наконец позволяет себе расслабиться и часто воспринимает это как разрешение заболеть или «отключиться». Обычно человек находится в таком состоянии две-три недели, а потом силы возвращаются.

«В зоне риска — люди на нелюбимой работе, в затянувшихся семейных конфликтах, в подвешенном состоянии и те, кто ставит слишком высокие ставки на свои цели, забывая отдыхать», — отметила эксперт в беседе с «Радио 1».