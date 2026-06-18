Семья учёбе не помеха: Молодёжь в корне меняет отношение к многодетности, считает Матвиенко

В современном российском обществе происходит постепенный отказ от устаревшего стереотипа, согласно которому учёба и создание семьи несовместимы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко, выступая на II Всероссийском фестивале студенческих семей.

Она отметила, что молодые люди в России всё чаще воспринимают возможность сочетать учёбу в учебных заведениях с семейной жизнью как естественную и вполне реалистичную перспективу.

«На мой взгляд, главная причина успеха кроется в том, что у молодых людей в корне меняется мировоззрение. Они избавляются от устаревших, по сути, ложных стереотипов о том, что получение качественного образования якобы несовместимо с созданием семьи и рождением детей», — сказала она.

По словам спикера верхней палаты парламента, молодёжь всё лучше понимает: чем раньше создаётся семья, тем выше вероятность, что она станет многодетной.

«А многодетная семья сегодня становится синонимом жизненного успеха и уважения в обществе», — констатировала Матвиенко.