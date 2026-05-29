«Больше детей — меньше ставка»: Матвиенко призвала пересмотреть условия семейной ипотеки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за уменьшение первоначального взноса по ипотеке для многодетных семей. С таким заявлением она обратилась к участникам заседания Совета при президенте по реализации демографической политики.

По её мнению, действующая программа пока является льготной лишь формально. «Семейная ипотека пока является таковой только по названию, но не по сути», — подчеркнула глава верхней палаты парламента.

Матвиенко напомнила о ранее озвученном принципе: чем больше детей, тем ниже ставка. Она выразила надежду, что правительство воплотит этот подход в жизнь в ходе доработки механизма господдержки.

Помимо снижения размера первого транша, сенатор призвала увеличить и лимиты по займам. Особые условия, по её словам, должны гарантировать семьям реальную доступность жилья.

Ещё одна инициатива касается унификации документов. Матвиенко предложила ввести на всей территории страны единое удостоверение многодетной семьи.

Также она затронула вопрос совершенствования процедуры получения выплаты в 450 тысяч рублей. Эти средства направляются на погашение ипотеки при появлении в семье третьего ребёнка.

Ранее Владимир Путин называл поддержку многодетных родителей приоритетной задачей. Президент указывал, что большой круг близких должен стать нормой для России, а все положенные льготы — предоставляться без лишних бюрократических барьеров.