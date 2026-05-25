1,2 млн за третьего ребёнка: В ГД придумали, как молодой семье перестать кормить арендодателей и купить своё жильё

Сегодня рынок аренды устроен так: люди берут ипотеку под высокий процент, покупают квартиру и сдают её студентам и молодым семьям. Сдают дорого — комнату за 40 тысяч, однокомнатную за 60-70 тысяч. Молодой семье приходится работать на износ, забывая о воспитании детей. Государство же вместо нормальных общежитий предлагает рынок. Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru предложил разорвать этот порочный круг и дать молодым семьям реальный шанс на собственное жильё.

Самая большая проблема для молодой семьи при покупке квартиры — это первоначальный взнос. Даже по льготной ипотеке под 6 процентов нужно внести 20 процентов от стоимости жилья. Для однокомнатной квартиры в миллионнике это 1-1,5 миллиона рублей. Откуда их взять студенту или молодому специалисту без накоплений? В итоге семья либо откладывает рождение детей, либо годами снимает жильё, платя чужие ипотеки. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Парламентарий предлагает ввести федеральную программу жилищных сертификатов на первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей, дифференцированную по количеству детей: при рождении первого ребёнка — сертификат на 500 тысяч рублей; при рождении второго ребёнка — дополнительный сертификат на 300 тысяч рублей (итого 800 тысяч); при рождении третьего и каждого последующего ребёнка — дополнительный сертификат на 400 тысяч рублей (итого 1,2 миллиона).

Сертификат можно использовать для покупки как первичного, так и вторичного жилья. Важное условие: ипотека должна быть оформлена на одного из родителей или обоих. Сертификат не облагается налогом и не может быть обналичен — деньги перечисляются напрямую банку при заключении кредитного договора.

По словам чиновника, такой подход решает сразу несколько задач. Во-первых, снимает главный барьер — первоначальный взнос. Во-вторых, стимулирует рождаемость: каждый новый ребёнок даёт семье дополнительную сумму на жильё. В-третьих, снижает нагрузку на рынок аренды: когда молодая семья получает собственное жильё, она перестает быть клиентом арендодателя, и цены на съём могут стабилизироваться.

«Это не случайные цифры. Средний первоначальный взнос по семейной ипотеке в регионах составляет 1-1,5 миллиона рублей. Сертификат на 1,2 миллиона покрывает 80-100 процентов этой суммы для семьи с тремя детьми. Для семьи с одним ребёнком 500 тысяч — это половина взноса, остальное семья может добавить из материнского капитала (в 2026 году почти 730 тысяч на первого ребёнка) или личных накоплений», — добавил собеседник Life.ru.

Кроме того, Панеш предлагает упростить процедуру получения сертификата: заявление через «Госуслуги», решение в течение 30 дней, сертификат действует 6 месяцев. Без бюрократии, без справок о доходах — только подтверждение рождения ребёнка и отсутствие собственного жилья. Молодая семья не должна жить в съёмной квартире, платить за чужие ипотеки и бояться родить второго-третьего ребёнка из-за жилищного вопроса, считает депутат.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что размер материнского капитала в России уже в ближайшие годы превысит планку в один миллион рублей. Кроме того, он обратил внимание на дополнительную меру для многодетных. При появлении третьего ребёнка семья может получить ещё 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Эти средства идут параллельно с материнским капиталом и серьёзно облегчают кредитную нагрузку.