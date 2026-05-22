«Сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать?» В ЦБ удивились ценам на квартиры в Москве

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов признался, что был поражён ценами на жильё в Москве, и назвал их крайне высокими.

Выступая на конференции «Время изменений: формула баланса», он отметил, что, по его мнению, сложно представить уровень доходов, необходимый для покупки квартир по текущим ценам.

«Я, честно говоря, в шоке, ну вот по простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать», — сказал он.

Также представитель ЦБ сообщил, что ситуация с рассрочками при продаже жилья застройщиками стабилизировалась. По его словам, доля таких сделок раньше заметно росла, однако сейчас темпы увеличения замедлились и показатель вышел на плато, хотя за год всё же прибавил около 4 процентных пунктов.

Он подчеркнул, что регулятор внимательно следит за тем, способны ли покупатели обслуживать такие обязательства, поскольку важно оценить реальные финансовые возможности заёмщиков.

Кроме того, в Банке России ожидают принятия закона, который обяжет застройщиков передавать данные о рассрочках в бюро кредитных историй. Сейчас такая информация доступна лишь банкам, кредитующим девелоперов, что затрудняет оценку долговой нагрузки граждан другими кредиторами.

