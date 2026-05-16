Российская «королева ипотек» взяла 14 кредитов и платит 1,5 млн рублей в месяц

В России обнаружили женщину, которая оформила на себя 14 кредитов на общую сумму 100 миллионов рублей, 13 из них — на жильё. О «королеве ипотек» рассказала кредитный брокер в своих соцсетях.

Россиянка оформила 14 кредитов и платит 1,5 млн рублей в месяц.

Две ипотеки были взяты ещё в 2018 году, через год — ещё два кредита. В 2020 году количество займов увеличилось сразу до четырёх. Сейчас ежемесячный платеж по всем кредитам у «королевы ипотек» составляет 1,5 миллиона рублей. По словам брокера, клиентка обратилась к ней с запросом на 10 миллионов рублей для выкупа нежилого помещения.

