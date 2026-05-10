«Долговая спираль»: Названы категории россиян, которым нельзя брать кредиты

Кредиты не рекомендуются людям, у которых нет финансовой подушки безопасности. Даже стабильный доход не гарантирует успешное погашение займа без накоплений на несколько месяцев жизни. Об этом рассказала инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Эксперт пояснила, что важен не размер заработка, а его устойчивость и умение управлять бюджетом.

Отсутствие сбережений делает человека уязвимым, пояснила Кузнецова «Газете.Ru». Любая непредвиденная ситуация, как болезнь, потеря работы или задержка зарплаты создаёт проблемы с выплатами. При нестабильном доходе предпринимателям и фрилансерам сложно соблюдать график платежей. Финансовые привычки играют ключевую роль — жизнь от зарплаты до зарплаты и траты сверх дохода запускают долговую спираль.

Специалист посоветовала оценивать долговую нагрузку — безопасный уровень не превышает 30–40% дохода. Эксперт добавила, что кредит стоит брать только при полном понимании его реальной стоимости и цели. Заём не должен превышать 20% дохода, тогда шансы на погашение остаются высокими.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне массово обращаются за кредитами на покупку автомобилей с пробегом. В первом квартале 2026 года доля таких онлайн-заявок на автокредитование достигла 84%.