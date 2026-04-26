Россиянам объяснили, кому могут отказать в кредите после введения новых норм

Получить кредит становится всё сложнее. По словам экономиста, эксперта по инвестициям и кредитованию Эльвиры Глуховой, банки уже сейчас отклоняют более 80% заявок. А с 1 апреля 2026 года вступили в силу новые нормы, которые, вероятно, повысят процент отказов.

«С 1 апреля ЦБ перестал принимать на проверку банковские модели, которые завышали оценку дохода зарплатных клиентов на основе анализа их трат», — приводит слова Глуховой агентство «Прайм».

Раньше организации засчитывали в доход почти любые поступления. Теперь выписка по счёту подтверждает лишь строгий перечень: зарплату, пенсию, соцвыплаты или арендные поступления.

Если на карту поступают деньги от подработок, проценты по вкладам или переводы от родственников, их придётся подкреплять отдельными документами. Например, справкой о полученных доходах по вкладам или ценным бумагам, пояснила эксперт. Она добавила, что регулятор с 1 апреля перестал принимать банковские модели, которые завышали оценку доходов клиентов через анализ их трат.

Нововведения затронули и предпринимателей. Подтвердить заработок бумажками, выписанными самим себе, больше нельзя. Останутся только налоговые декларации и книга учёта доходов и расходов. А с 1 июля отменят упрощённый подход, когда финорганизации сравнивали заявленный доход со среднедушевым показателем по Росстату в регионе.

Цель перемен — снизить долговую нагрузку на население. Однако для граждан с неофициальными или нерегулярными заработками шанс оформить кредит без официальных справок теперь практически равен нулю.

При этом доля одобренных заявок в микрофинансовых организациях также обвалилась до рекордного минимума. Для новых клиентов — до 17%, для повторных — до 70%. Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru объяснил, почему это не кризис, а позитивный сигнал для граждан.