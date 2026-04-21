21 апреля, 10:05

Окно возможностей: Россиянам дадут 15 минут для отказа от кредитов

Экономист Андрущук: Россияне смогут за 15 мин отказаться от займа на Госуслугах

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Уже со следующего года у россиян появится возможность оперативно отказаться от оформления кредита, заявила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Виктория Андрущук. По её словам, эта функция станет доступна гражданам с 31 декабря 2026 года.

С этой даты люди начнут получать через портал «Госуслуг» уведомления о каждой поданной на их имя заявке на заём. Новая мера станет эффективным инструментом в борьбе с финансовыми мошенниками. Уведомления позволят людям быстро среагировать на попытки оформить кредит без их ведома, а отказаться от займа можно будет в течение 15 минут.

«Скорость уведомления и возможность немедленно отказаться от сделки в такой системе имеют решающее значение», — констатировала собеседница «Газеты.ru».

Тем временем доля одобренных заявок в микрофинансовых организациях обвалилась до рекордного минимума. Для новых клиентов — до 17%, для повторных — до 70%. Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru объяснил, почему это не кризис, а позитивный сигнал для граждан.

Борис Эльфанд
