8 мая, 07:52

Назван необходимый доход для покупки однушки на вторичке в Москве

Для ипотеки на самую дешёвую вторичку в Москве нужна зарплата от 162 тыс. рублей

Обложка © GigaChat / Life.ru

При ежемесячном ипотечном платеже за самую дешёвую «вторичку» в Москве в 81,2 тысячи рублей доход семьи должен составлять не менее 162 тысяч рублей, подсчитала эксперт Мария Сорока. По её словам, минимальная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке сейчас — 10–12 миллионов рублей. При первоначальном взносе в 50% (6 миллионов) и кредите на оставшиеся 6 миллионов месячный платёж составит как раз около 81,2 тысячи.

Для сравнения, при семейной ипотеке на новостройку той же стоимости платёж будет почти вдвое ниже (около 43 тысяч), и требуемый остаток после обязательных трат снизится до 86 тысяч. Сейчас на вторичном рынке преобладают сделки за наличные либо с очень большой долей собственных средств. Покупка квартиры по рыночной ипотеке с минимальным первоначальным взносом стала большой редкостью.

Стандартный первый взнос на «вторичку» сейчас составляет от 30–50% и выше, что позволяет хотя бы частично нивелировать переплату по дорогому кредиту. Объекты дешевле 10 миллионов тоже встречаются, но часто «со своими нюансами» и далеко не всегда отвечают реальным запросам покупателей, заключила собеседница «Газеты.ru».

Тем временем заёмщики стали активнее досрочно гасить ипотеку, а экономисты обратили внимание на самые распространённые ошибки желающих быстрее расстаться с кредитом. Как выгоднее погасить ипотеку досрочно, чтобы не переплатить и не потерять деньги, выяснил Life.ru.

