Названы типичные ошибки россиян при покупке квартиры в ипотеку

При поиске жилья в новостройках зачастую покупатели сначала выбирают понравившуюся квартиру и лишь потом пытаются понять, потянут ли такой кредит, что ведёт к завышенным ожиданиям и риску непомерной долговой нагрузки, предупредила руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании Юлия Архангельская.

«Максимальный срок снижает платёж, но увеличивает итоговую переплату, а слишком короткий, напротив, создаёт серьёзную нагрузку», — подчеркнула она в интервью «Газете.ru».

Важно начинать с оценки стабильности доходов, наличия финансовой подушки и допустимого уровня долга, затем получить предварительное одобрение в банке и только после этого выбирать объект. Идеально, если ежемесячный платёж не превышает 30–35% дохода, а общая долговая нагрузка — 40–50%.

Эксперта добавила, что сегодня покупатели первички отдают предпочтение районам с готовой инфраструктурой, а не «перспективным» локациям. Кроме того, выбирать банк только по минимальной ставке — ошибка: важнее полная стоимость кредита, условия страхования и требования к первоначальному взносу. Перед оформлением ипотеки лучше закрыть другие кредиты и отказаться от рассрочек, а также заранее заложить расходы на ремонт (плюс 15–20% сверху).

Ранее брокер рассказал, как повысить свои шансы на одобрение кредита. Получить рыночную ипотеку стало сложнее, но при грамотной подготовке процесс пройдёт гладко. Банки усилили требования, и заёмщикам нужно тщательно проверить свою финансовую историю.