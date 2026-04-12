Ипотека стала роскошью: Брокер рассказал, как повысить свои шансы на одобрение кредита

Получить рыночную ипотеку стало сложнее, но при грамотной подготовке процесс пройдёт гладко. Банки усилили требования, и заёмщикам нужно тщательно проверить свою финансовую историю. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Перед подачей заявки нужно скачать кредитный отчёт и внимательно его изучить. Посмотреть, есть ли действующие кредиты, просрочки, даже минимальные», — сказал брокер.

При необходимости стоит снизить долговую нагрузку, закрыть неактивные кредитки, погасить мелкие займы. Если были просрочки — сначала закрыть обязательства и дождаться обновления кредитной истории.

Нужно убедиться, что нет неоплаченных налогов, штрафов или долгов у приставов — даже такие мелочи могут повлиять на решение банка. Отдельное внимание стоит уделить соотношению дохода и желаемой суммы кредита. Действовать следует аккуратно и без спешки.

Без детальной аналитики по каждой заявке и помощи специалиста одобрение получить сложно — ипотека сейчас стала исключительной роскошью, подытожил Ракута.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал продление льготных ипотечных программ вынужденным шагом в условиях высокой ключевой ставки. За последний год свыше 80% всех жилищных кредитов было оформлено с государственной поддержкой. Власти надеются, что снижение ключевой ставки даст возможность уменьшить объём бюджетных субсидий.