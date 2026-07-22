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22 июля, 10:51

Путин заявил об устойчивости государственных финансов России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что государственные финансы страны остаются устойчивыми. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам.

«Сохраняют устойчивость государственные финансы», — сказал он.

Глава государства также обратил внимание, что в июне федеральный бюджет завершён с профицитом. Это свидетельствует о стабильности бюджетной системы страны, указал лидер РФ.

Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России
Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России

Ране Путин заявил, что экономика страны сохраняет положительную динамику, несмотря на умеренные темпы роста. В мае ВВП России вырос на 0,3%. Кроме того, по итогам первых пяти месяцев 2026 года прирост валового внутреннего продукта составил 0,2%, отметил президент.

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Милена Скрипальщикова
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