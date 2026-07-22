Путин заявил об устойчивости государственных финансов России
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Президент России Владимир Путин заявил, что государственные финансы страны остаются устойчивыми. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам.
«Сохраняют устойчивость государственные финансы», — сказал он.
Глава государства также обратил внимание, что в июне федеральный бюджет завершён с профицитом. Это свидетельствует о стабильности бюджетной системы страны, указал лидер РФ.
Ране Путин заявил, что экономика страны сохраняет положительную динамику, несмотря на умеренные темпы роста. В мае ВВП России вырос на 0,3%. Кроме того, по итогам первых пяти месяцев 2026 года прирост валового внутреннего продукта составил 0,2%, отметил президент.
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