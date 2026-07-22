Путин заявил об устойчивости государственных финансов России

Президент России Владимир Путин заявил, что государственные финансы страны остаются устойчивыми. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам.

«Сохраняют устойчивость государственные финансы», — сказал он.

Глава государства также обратил внимание, что в июне федеральный бюджет завершён с профицитом. Это свидетельствует о стабильности бюджетной системы страны, указал лидер РФ.

Ране Путин заявил, что экономика страны сохраняет положительную динамику, несмотря на умеренные темпы роста. В мае ВВП России вырос на 0,3%. Кроме того, по итогам первых пяти месяцев 2026 года прирост валового внутреннего продукта составил 0,2%, отметил президент.