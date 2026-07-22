Путин переговорил с Мишустиным до совещания по экономическим вопросам
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Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным непосредственно перед совещанием по экономическим вопросам. Глава государства заявил о необходимости запустить в стране свежий инвестиционный цикл.
Президент отметил, что ключевая цель сейчас — стимулировать структурные изменения в российской экономике. Для этого требуется запустить механизмы нового инвестиционного цикла.
По словам Путина, ряд решений на этот счёт участники встречи обсудят отдельно. Он подчеркнул важность предстоящего разговора.
«Мы уже говорили о некоторых вопросах. Михаил Владимирович [Мишустин] только что заходил, мы с ним ещё по некоторым вопросам прошлись перед нашей встречей», — сказал Путин.
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