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22 июля, 10:49

Путин переговорил с Мишустиным до совещания по экономическим вопросам

Обложка © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Обложка © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным непосредственно перед совещанием по экономическим вопросам. Глава государства заявил о необходимости запустить в стране свежий инвестиционный цикл.

Президент отметил, что ключевая цель сейчас — стимулировать структурные изменения в российской экономике. Для этого требуется запустить механизмы нового инвестиционного цикла.

По словам Путина, ряд решений на этот счёт участники встречи обсудят отдельно. Он подчеркнул важность предстоящего разговора.

«Мы уже говорили о некоторых вопросах. Михаил Владимирович [Мишустин] только что заходил, мы с ним ещё по некоторым вопросам прошлись перед нашей встречей», — сказал Путин.

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Никита Никонов
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