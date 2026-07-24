Путин поздравил Мирзиёева с днём рождения

Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление узбекскому лидеру Шавкату Мирзиёеву по случаю его 69-летия. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. Российский президент высоко оценил многолетний вклад Мирзиёева в укрепление двусторонних отношений между странами, подчеркнув важность всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

«Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества», — отметил Путин.

Путин также подчеркнул, что пребывание Мирзиёева на посту главы государства ознаменовано успешным развитием республики и ростом её международного авторитета. Российский лидер заявил, что искренне дорожит добрыми, товарищескими отношениями с узбекским коллегой, и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога.

Шавкат Мирзиёев возглавляет Узбекистан с декабря 2016 года. До этого, с 1991 года и до своей кончины, страной руководил Ислам Каримов.

Ранее российский лидер Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев по видеосвязи дали старт строительству интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Помимо строительства самой станции, Россия предоставит Узбекистану кредит на льготных условиях и возьмёт на себя полное сопровождение проекта — от поставок ядерного топлива до техобслуживания и утилизации отходов.