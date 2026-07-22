Путин отметил гражданскую позицию и творчество Газманова в поздравлении с 75-летием

Олегу Газманову исполнилось 75 лет. Президент РФ Владимир Путин направил певцу поздравительную телеграмму, в которой отметил его успехи в творчестве, активную гражданскую позицию и вклад в общественные инициативы. Текст поздравления главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Олег Михайлович! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем. Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен», — говорится в телеграмме.

Отдельно президент выделил общественную деятельность артиста и его участие в социально значимых проектах. В завершение поздравления глава государства пожелал Газманову крепкого здоровья и дальнейших профессиональных успехов.

Ранее Олег Газманов получил государственную награду — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Певец и композитор отмечен за заслуги в сфере культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.