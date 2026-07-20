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20 июля, 11:54

Путин наградил Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Олег Газманов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Олег Газманов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Народный артист России Олег Газманов удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе отмечается, что композитор и певец отмечен за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Высокая награда пришла аккурат накануне личного праздника.

22 июля Олегу Газманову исполняется 75 лет. Таким образом, орден стал своеобразным подарком к юбилейной дате одного из самых известных российских исполнителей.

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А в начале июля супруга Олега Газманова Марина сообщила, что их 22-летняя дочь Марианна вышла замуж. Церемония прошла 1 июля в московском Грибоедовском ЗАГСе, а жениха, как выяснилось благодаря декору, зовут Максим. Супруга артиста активно участвовала в подготовке, постаралась создать уют в родительском доме, где шли приготовления, пришла на праздник в экстравагантном наряде и заверила, что всё прошло наилучшим образом.

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Юрий Лысенко
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