Путин наградил Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Народный артист России Олег Газманов удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе отмечается, что композитор и певец отмечен за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Высокая награда пришла аккурат накануне личного праздника.

22 июля Олегу Газманову исполняется 75 лет. Таким образом, орден стал своеобразным подарком к юбилейной дате одного из самых известных российских исполнителей.

А в начале июля супруга Олега Газманова Марина сообщила, что их 22-летняя дочь Марианна вышла замуж. Церемония прошла 1 июля в московском Грибоедовском ЗАГСе, а жениха, как выяснилось благодаря декору, зовут Максим. Супруга артиста активно участвовала в подготовке, постаралась создать уют в родительском доме, где шли приготовления, пришла на праздник в экстравагантном наряде и заверила, что всё прошло наилучшим образом.