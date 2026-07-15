Местечко, ракетка да хлеба кусочек: Газманов скромно ответил на обвинения в гастрольных капризах

Народный артист России Олег Газманов развеял домыслы о своих якобы непомерных гастрольных запросах. На пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» певец подчеркнул, что его пожелания весьма скромны.

Олег Газманов прокомментировал свой райдер. Видео © Пятый канал

Главное, что теперь значится в райдере исполнителя, — это возможность поддерживать спортивную форму. В беседе с Пятым каналом Газманов признался, что недавно увлёкся падел-теннисом и просит организаторов выступлений обеспечить ему площадку для игры перед концертом.

По его словам, физическая нагрузка отлично снимает предстартовое волнение и работает как психологическая разгрузка. В тёплое время года он также не против прокатиться на обычном велосипеде, чтобы без лишней суеты осмотреть город и остаться незамеченным.

Артист с иронией воспринимает публикации о мнимой любви к роскоши. Он отметил, что в прессе и соцсетях его требования сильно раздувают, приписывая запросы на лучшие апартаменты и дорогой транспорт.

Сам же Газманов заверил, что в еде крайне непритязателен. Иногда просит разве что сало с хлебом, добавив с улыбкой, что у многих молодых коллег список пожеланий наверняка куда внушительнее его собственного.

Напомним, что артист участвует в судебном процессе о махинациях с выплатами сотрудникам. Бывший администратор Олега Газманова заявил, что артист был в курсе теневой схемы расчёта с персоналом через ИП. Сотрудник «ОМГ-Промо» Андрей Ковалёв, ссылаясь на показания защиты экс-концертного директора Дмитрия Царенко, утверждает, что певец лично утверждал размер зарплат, получал отчёты с разбивкой по индивидуальным предпринимателям и обсуждал нежелательность повышения официальных окладов ради снижения налоговой нагрузки. Ранее в суде Газманов говорил, что узнал о схеме лишь после внутреннего аудита, а в 2024 году обратился в полицию, заподозрив директора в хищении. Самого Царенко уже осудили на четыре года колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 миллиона рублей, а позже предъявили ещё 17 эпизодов на 15,3 миллиона, вину он не признаёт и настаивает, что все средства передавал артисту согласно договорённостям.