Экс-администратор заявил, что Газманов знал о серой схеме выплат сотрудникам

Бывший администратор Олега Газманова утверждает, что артист знал о серой схеме расчётов с сотрудниками через ИП. Якобы он сам обсуждал, что повышать официальные зарплаты невыгодно — это увеличит налоги. Об этом пишет Mash.

Андрей Ковалёв, работавший в компании «ОМГ-Промо», рассказал, что показания предоставила защита экс-концертного директора Дмитрия Царенко. По словам свидетеля, Газманов лично устанавливал размер зарплат, получал отчёты с разбивкой по ИП и обсуждал, что официальные оклады лучше не поднимать, чтобы не платить больше налогов.

Кроме того, защита представила результаты независимой экспертизы аудиозаписей. По словам адвокатов, эксперты не нашли признаков монтажа на записях, где обсуждаются выплаты наличными, работа через мелкие фирмы и организация концертов. На одной из записей Газманов говорит Царенко, что «так все работают».

Ранее в суде Газманов заявлял, что не знал о схеме с ИП — она стала известна ему лишь после внутреннего аудита. В 2024 году Газманов обратился в полицию, заподозрив директора в краже денег с концертов. В итоге Дмитрия Царенко приговорили к четырём годам колонии по первому делу — его признали виновным в 13 эпизодах мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Позже появилось ещё одно дело — уже на 17 эпизодов и 15,3 миллиона рублей. По обоим делам Газманова допросили как потерпевшего. Сам Царенко свою вину не признаёт. Он утверждает, что полностью передавал певцу все деньги по договорённостям.