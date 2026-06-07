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7 июня, 08:57

Экс-продюсера Газманова обвиняют в незаконном сливе его фотографий и песен

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россу обвиняют в том, что он без разрешения артиста передавал третьим лицам песни и изображения певца.

Уголовное дело против Россы возбудили 5 марта 2026 года по статьям о нарушении авторских прав и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что его действия нанесли Газманову моральный вред и материальный ущерб на сумму более 8 миллионов рублей. Защита экс-продюсера настаивает на его невиновности, называя произошедшее предпринимательским спором.

Вина Россы, по версии обвинения, подтверждается показаниями артиста и протоколом очной ставки между ним и его бывшим продюсером.

Экс-директора Газманова обвинили в новой схеме с концертными деньгами певца
Экс-директора Газманова обвинили в новой схеме с концертными деньгами певца

Ранее Life.ru рассказывал, что состояние здоровья бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россы резко ухудшилось в СИЗО. В марте врачи диагностировали ему воспаление лёгких, на фоне которого начались осложнения, вроде потери слуха и нарушений работы дыхательной системы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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