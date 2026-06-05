Состояние экс-продюсера Газманова резко ухудшилось в СИЗО

Резкое ухудшение состояния здоровья бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россы резко ухудшилось. О состоянии обвиняемого ТАСС рассказал его адвокат Виталий Каспаров, заявив о серьёзных медицинских проблемах, возникших во время содержания под стражей.

По данным защиты, в марте у Филиппа Россы было диагностировано воспаление лёгких, после чего развились осложнения. Среди последствий адвокат назвал практически полную потерю слуха на одно ухо (до 10%), а также нарушения работы дыхательной системы и признаки гипоксии.

Дополнительно сторона защиты указывает, что в условиях СИЗО невозможно провести полноценное медицинское обследование, необходимое для дальнейшего лечения. Басманный суд Москвы ранее продлил содержание под стражей в отношении Россы до 5 августа.

Ему предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также по статье о нарушении авторских прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ). Фигурант дела вину не признаёт, при этом защита настаивает на наличии соглашений, фиксирующих отсутствие взаимных претензий, включая финансовые.

Ранее суд в Москве приостановил рассмотрение гражданского иска, который бывший директор Олега Газманова Дмитрий Царенко подал к певцу с требованием взыскать 44 млн рублей. Речь шла о сумме, которую истец квалифицировал как неосновательное обогащение. Однако заявление оставили без движения ещё в конце апреля — причиной стала неуплата государственной пошлины.