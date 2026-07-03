Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 21:52

Газмановы выдали 22-летнюю дочь Марианну замуж

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinagazmanova

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinagazmanova

Супруга Олега Газманова Марина сообщила о свадьбе их 22-летней дочери Марианны. Церемония прошла 1 июля в Грибоедовском ЗАГСе в Москве.

Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinagazmanova

Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinagazmanova

Имя жениха изначально не раскрывалось, однако благодаря свадебному декору стало известно, что его зовут Максим.

Марина Газманова отметила, что принимала активное участие в подготовке торжества и постаралась создать уютную атмосферу в родительском доме, где проходили свадебные приготовления. Она пришла на праздник в экстравагантном платье и подчеркнула, что всё прошло «наилучшим образом».

Марина Газманова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinagazmanova

Марина Газманова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinagazmanova

Суд Москвы рассмотрит иск к Газманову на 44 млн рублей
Суд Москвы рассмотрит иск к Газманову на 44 млн рублей

Ранее Life.ru рассказывал, что блогеры Анна Покров и Артур Бабич потратили на свадьбу более 10 млн рублей. Торжество прошло в Подмосковье и собрало около 200 гостей.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Олег Газманов
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar