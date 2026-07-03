Газмановы выдали 22-летнюю дочь Марианну замуж

Супруга Олега Газманова Марина сообщила о свадьбе их 22-летней дочери Марианны. Церемония прошла 1 июля в Грибоедовском ЗАГСе в Москве.

Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinagazmanova

Имя жениха изначально не раскрывалось, однако благодаря свадебному декору стало известно, что его зовут Максим.

Марина Газманова отметила, что принимала активное участие в подготовке торжества и постаралась создать уютную атмосферу в родительском доме, где проходили свадебные приготовления. Она пришла на праздник в экстравагантном платье и подчеркнула, что всё прошло «наилучшим образом».

Марина Газманова. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinagazmanova

Ранее Life.ru рассказывал, что блогеры Анна Покров и Артур Бабич потратили на свадьбу более 10 млн рублей. Торжество прошло в Подмосковье и собрало около 200 гостей.