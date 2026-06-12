Суд Москвы рассмотрит иск к Газманову на 44 млн рублей

Московский суд принял к рассмотрению иск бывшего директора Олега Газманова Дмитрия Царенко, который требует взыскать с народного артиста 44 миллиона рублей. Материалы суда опубликованы на сайте инстанции.

«05.06.2026 года заявление принято к производству. Назначена беседа на 18.06.2026 09:00», — гласит запись.

Царенко находится в следственном изоляторе. Ранее его заявление оставили без движения, но теперь иск приняли. Бывший директор настаивает. что за пять лет положил 44 миллиона рублей на счета певца. Царенко считает: раз Газманов не признаёт эти деньги гонорарами за концерты, то должен их вернуть.

Напомним, в 2024 году Газманов обратился в полицию, заподозрив директора в краже денег с концертов. В итоге Царенко приговорили к четырём годам колонии по первому делу — его признали виновным в 13 эпизодах мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Позже появилось ещё одно дело — уже на 17 эпизодов и 15,3 миллиона рублей. По обоим делам Газманова допросили как потерпевшего. Сам Царенко свою вину не признаёт. Он утверждает, что полностью передавал певцу все деньги по договорённостям.