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Регион
12 июня, 05:32

Суд Москвы рассмотрит иск к Газманову на 44 млн рублей

Обложка © Telegram / Газманов Олег Михайлович

Обложка © Telegram / Газманов Олег Михайлович

Московский суд принял к рассмотрению иск бывшего директора Олега Газманова Дмитрия Царенко, который требует взыскать с народного артиста 44 миллиона рублей. Материалы суда опубликованы на сайте инстанции.

«05.06.2026 года заявление принято к производству. Назначена беседа на 18.06.2026 09:00», — гласит запись.

Царенко находится в следственном изоляторе. Ранее его заявление оставили без движения, но теперь иск приняли. Бывший директор настаивает. что за пять лет положил 44 миллиона рублей на счета певца. Царенко считает: раз Газманов не признаёт эти деньги гонорарами за концерты, то должен их вернуть.

ИП Газманова за год заработало 420 миллионов рублей, заявил бухгалтер артиста
ИП Газманова за год заработало 420 миллионов рублей, заявил бухгалтер артиста

Напомним, в 2024 году Газманов обратился в полицию, заподозрив директора в краже денег с концертов. В итоге Царенко приговорили к четырём годам колонии по первому делу — его признали виновным в 13 эпизодах мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Позже появилось ещё одно дело — уже на 17 эпизодов и 15,3 миллиона рублей. По обоим делам Газманова допросили как потерпевшего. Сам Царенко свою вину не признаёт. Он утверждает, что полностью передавал певцу все деньги по договорённостям.

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Наталья Афонина
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