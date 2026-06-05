Всем бы такую! Блогеры Аня Покров и Артур Бабич потратили на свадьбу более 10 млн

Блогеры Анна Покров и Артур Бабич потратили на свадьбу более 10 млн рублей. Торжество прошло в Подмосковье и собрало около 200 гостей. Об этом стало известно SHOT.

Свалка Ани Покров и Артура Бабича. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pokrov90, ba.bitch_

Церемония состоялась в подмосковном пространстве Hide в Хлебниковском лесопарке. Для гостей выступили nkeeei, Бьянка, Аня Руднева из «Ранеток» и Эльбрус Джанмирзоев. Организация праздника обошлась примерно в 3 млн рублей, которые были переданы свадебному организатору.

Под мероприятие сняли особняк площадью около 600 квадратных метров с верандой на 300 «квадратов» в районе Мытищ за примерно 420 тысяч рублей. Кейтеринг оценивался в среднем в 10 тысяч рублей на человека, а обслуживание персонала составило около 1 млн рублей. Фото- и видеосъёмка вместе с техническим сопровождением стоили примерно 1,5 млн рублей.

Декор банкетного зала обошёлся ещё в 500 тысяч рублей, а ведущий и диджей — примерно в 600 тысяч. На образы невесты ушло более 2 млн рублей: за вечер она сменила три дизайнерских платья стоимостью около 400 тысяч рублей каждое. Отдельно отмечается, что визаж и укладку выполняла Гоар Аветисян.

Регистрация брака прошла в беседке, где жениха эффектно доставили на машине-эвакуаторе, а невеста приехала на украшённых «Жигулях». Всего на торжестве присутствовало около 200 гостей, среди них Клава Кока, Дима Масленников, Нина Банная, Юлия Гаврилина и Ваша Маруся. Кульминацией вечера стал девятиярусный торт, стоимость которого оценивается примерно в 500 тысяч рублей.

Напомним, блогеры Аня Покров и Артур Бабич официально зарегистрировали брак, поставив штампы в паспортах в Санкт-Петербурге. Церемония прошла в Дворце бракосочетания №1 и состоялась в камерной обстановке без свидетелей и приглашённых гостей.