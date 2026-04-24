«Ждём ответа»: Аня Покров и Артур Бабич позвали Криштиану Роналду на свою свадьбу

Блогеры Аня Покров и Артур Бабич решили пригласить легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду на собственную свадьбу. Об этом пара рассказала в опубликованном в соцсетях видеообращении.

Сначала пара написала спортсмену в личные сообщения, однако ответа не последовало. Тогда ребята записали видеообращение в надежде, что звезда футбола всё-таки заметит их приглашение и сможет посетить торжество.

Роналду заверили, что несмотря на сложную ситуацию с местами на празднике, при большом желании он может взять с собой свою супругу, товарищей по команде и даже сесть на место невесты за столом — если будет очень сильно настаивать. Также Бабич добавил, что готов назвать в честь футболиста свою дочь.

Напомним, в начале апреля известные тиктокеры Аня Покров и Артур Бабич узаконили свои отношения, посетив Дворец бракосочетания №1 в Северной столице. Молодожёны оформили регистрацию без свидетелей и лишней помпезности, а пышное торжество решено было провести летом.