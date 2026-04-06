Свершилось! Аня Покров и Артур Бабич тайно поженились после пяти лет отношений
Аня Покров и Артур Бабич официально зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pokrov90
Звезды TikTok Аня Покров и Артур Бабич официально стали мужем и женой. Блогеры посетили Дворец бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге, чтобы поставить штампы в паспортах, передаёт Super.
Церемония прошла в камерной обстановке: влюбленные пришли в ЗАГС без свидетелей и лишнего шума. Пара решила не устраивать пышное торжество в день регистрации, отложив празднование на теплый сезон.
По имеющимся сведениям, масштабное событие запланировано на 4 июня. Именно в этот летний день пара планирует отпраздновать создание семьи в кругу друзей и близких.
История отношений молодых людей длится уже пять лет. Они познакомились еще во времена популярности тикток-хаусов, где вместе начинали свой творческий путь.
Теперь 25-летний Артур и 26-летняя Аня готовятся к новому этапу совместной жизни. Фанаты с нетерпением ждут подробностей предстоящего июньского торжества.
Не так давно связать себя ужами брака решила и другая пара — Клава Кока и Дима Масленников. Дата их свадьбы ещё неизвестна, однако блогер уже сделал предложение руки и сердца избраннице.
