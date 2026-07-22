Не просто сцена, а лекарство: Олег Газманов в юбилей раскрыл свой секрет бодрости

Певец Олег Газманов считает, что оставаться в форме и быстро выздоравливать ему помогают концерты и ежедневная 20-минутная гимнастика. Об этом народный артист РФ рассказал в интервью РИА «Новости» в канун своего 75-летия.

22 июля исполнитель отмечает юбилей. Накануне президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Артист объяснил журналистам необычный подход к лечению простуды. По его признанию, лучшее лекарство — выступление перед публикой. Выход к зрителям запускает выброс адреналина и даёт чувство востребованности.

Музыкант поделился и сугубо практическим наблюдением. За время саундчека и двухчасового шоу он нередко проходит около 10 тысяч шагов.

Газманов рассказал о парадоксальном методе борьбы с усталостью после гастролей. Вместо отдыха он предпочитает давать телу дополнительную нагрузку. «Я потом сажусь и работаю дальше», — пояснил певец, упомянув игру в теннис или футбол.

Для ежедневной поддержки тонуса артист разработал собственный комплекс упражнений. Зарядка занимает примерно 20 минут и включает отжимания с приседаниями. Вопреки ожиданиям, с возрастом он наращивает число повторений, а не сокращает его.

Олег Газманов — народный артист РФ, эстрадный певец, композитор и поэт, родившийся 22 июля 1951 года в Калининградской области. В молодости был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике и получил профессию морского инженера-механика. Всероссийскую славу ему принесли хиты «Эскадрон», «Мои ясные дни» и «Офицеры», благодаря которым сложился его узнаваемый мужественный сценический образ и фирменное акробатическое шоу.