В ответ на введённые против него ограничения Газманов с иронией заявил, что «наложил» на санкции

Народный артист Олег Газманов заявил, что санкции, введённые против него рядом зарубежных стран, не изменили его планов. Артист подчеркнул, что продолжит работать для российской аудитории и готовится к масштабным гастролям по городам страны. Об этом он сказал РИА «Новости».

Он отметил, что не рассматривает санкции Евросоюза, Канады и Новой Зеландии как препятствие для своей деятельности. По словам певца, запрет на посещение отдельных государств, включая Литву, не имеет для него принципиального значения.

«Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции — и я на них наложил. Мне не важно, что меня теперь не пускают в Литву. Для меня главное — то, что я могу ездить в наши города, поэтому будет большой тур по России для наших людей, для которых я писал, пишу и буду писать свои песни», — заявил он.

Главным для себя он назвал возможность оставаться на сцене в России и продолжать создавать музыку для слушателей внутри страны. Артист сообщил, что планирует провести большой концертный тур, посвящённый российской публике.

А ранее Олегу Газманову был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» II степени по указу президента РФ Владимира Путина. В официальном документе указано, что награда присуждена за значительный вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю успешную деятельность. Торжественное вручение состоялось в преддверии личного юбилея композитора и певца. 22 июля Олегу Газманову исполнилось 75 лет.