Охотник на тяжёлые дроны: чем удивил Путина модернизированный Як-130М

Модернизированный Як-130М оснастили новой прицельной системой, позволяющей поражать тяжёлые беспилотники днём и ночью в любую погоду. Об этом сообщили в Ростехе после показа самолёта президенту РФ Владимиру Путину на Иркутском авиазаводе.

Учебно-боевую машину также оборудовали комплексом бортовой обороны и расширили перечень доступного вооружения. В него вошли в том числе управляемые ракеты. А перехватывать самолёт может, в том числе тяжёлые БПЛА.

«Это позволяет самолёту в любых метеоусловиях, днём и ночью эффективно поражать наземные и воздушные цели», — отметили в госкорпорации.

Во время визита на предприятие Путин также осмотрел кабину пассажирского МС-21, собранного по серийным технологиям. Вместе с тем российскому лидеру был впервые продемонстрирован модернизированный самолёт Як-130М.