Охотник на тяжёлые дроны: чем удивил Путина модернизированный Як-130М
Як-130М получил систему для поражения тяжёлых беспилотников
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Модернизированный Як-130М оснастили новой прицельной системой, позволяющей поражать тяжёлые беспилотники днём и ночью в любую погоду. Об этом сообщили в Ростехе после показа самолёта президенту РФ Владимиру Путину на Иркутском авиазаводе.
Учебно-боевую машину также оборудовали комплексом бортовой обороны и расширили перечень доступного вооружения. В него вошли в том числе управляемые ракеты. А перехватывать самолёт может, в том числе тяжёлые БПЛА.
«Это позволяет самолёту в любых метеоусловиях, днём и ночью эффективно поражать наземные и воздушные цели», — отметили в госкорпорации.
Во время визита на предприятие Путин также осмотрел кабину пассажирского МС-21, собранного по серийным технологиям. Вместе с тем российскому лидеру был впервые продемонстрирован модернизированный самолёт Як-130М.
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