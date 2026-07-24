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24 июля, 12:51

Охотник на тяжёлые дроны: чем удивил Путина модернизированный Як-130М

Як-130М получил систему для поражения тяжёлых беспилотников

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Модернизированный Як-130М оснастили новой прицельной системой, позволяющей поражать тяжёлые беспилотники днём и ночью в любую погоду. Об этом сообщили в Ростехе после показа самолёта президенту РФ Владимиру Путину на Иркутском авиазаводе.

Учебно-боевую машину также оборудовали комплексом бортовой обороны и расширили перечень доступного вооружения. В него вошли в том числе управляемые ракеты. А перехватывать самолёт может, в том числе тяжёлые БПЛА.

«Это позволяет самолёту в любых метеоусловиях, днём и ночью эффективно поражать наземные и воздушные цели», — отметили в госкорпорации.

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Во время визита на предприятие Путин также осмотрел кабину пассажирского МС-21, собранного по серийным технологиям. Вместе с тем российскому лидеру был впервые продемонстрирован модернизированный самолёт Як-130М.

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Владимир Озеров
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