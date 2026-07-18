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18 июля, 06:49

Тысяча дронов в месяц и 3D-принтеры: Как инженеры «Днепра» обеспечивают передовую

Минобороны: Инженеры «Днепра» ежемесячно собирают 1000 дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В тыловой зоне СВО инженерно-технические подразделения группировки «Днепр» ежемесячно собирают более тысячи дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В специализированных лабораториях военные используют 3D-принтеры для производства деталей FPV-дронов и других БПЛА. Инженеры изучают трофейные аппараты противника, восстанавливают «Мавики» и ударные «Молнии-2».

Техник с позывным Мульт рассказал, что дроны доставляют штурмовикам провизию и боеприпасы, заменяя несколько вылетов. Беспилотники постоянно модернизируют, увеличивая скорость, время полёта и грузоподъёмность.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские дроны Supercam S350 вызвали большой интерес за рубежом после успешного применения в зоне СВО. В 2026 году производитель подписал новые экспортные контракты. Благодаря универсальности и военизированной модификации, комплекс интересует как военных, так и гражданских заказчиков. За полгода направлено более 30 коммерческих предложений, а производство готовы наращивать.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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