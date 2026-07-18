Операторы беспилотников киевского режима, сами того не желая, выдали собственное укрытие, когда попытались поймать севший аппарат. Подробности этого эпизода ТАСС раскрыл старший разведчик взвода разведки батальона 1642 «Кедр» группировки «Центр» Александр Пляшник.

По его словам, осмотр населённого пункта вёлся в штатном режиме. Внимание наших бойцов привлёк кружащий над одним из домов дрон — было видно, что его стараются приземлить.

Дождавшись, когда аппарат наконец опустился во двор, разведчики продолжили наблюдение. Из подвала тут же выскочил солдат противника, подхватил беспилотник и мгновенно скрылся обратно.

Этого мига хватило, чтобы засечь расположение пункта управления БПЛА. Вскоре по указанным координатам отработали наши ударные дроны, уничтожив вражеский объект.

Ранее пленный боец 109-й бригады теробороны Украины рассказал, что командование угрожало солдатам ВСУ ударами FPV-дронов за попытку отхода с позиций. Когда российские военные вскрыли расположение подразделения и начали работать миномётами и беспилотниками, обстрел усилился, однако в ответ на доклады по рации бойцам приказали оставаться на месте, пообещав убивать дронами каждого, кто решится отступить без разрешения.