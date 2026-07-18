Минобороны России зафиксировало прямое попадание по крупному морскому узлу противника. Операция прошла минувшей ночью.

Удар был нанесен по инфраструктуре государственного предприятия «Морской торговый порт „Черноморск“». Это один из ключевых хабов для приема западной военной помощи.

Целью стал гражданский контейнеровоз, который использовался для скрытой переброски вооружений. Судно находилось непосредственно у причала и осуществляло разгрузку смертоносного груза.

«В результате ударов в порту Черноморск... поражён контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

Разгрузка была прервана навсегда вместе с мощным вторичным детонированием. Боекомплект сдетонировал прямо на борту, что привело к масштабным разрушениям терминала.

Этот удар продолжает серию атак на вражеские морские ворота. Ранее сегодня были потоплены суда в районе острова Змеиный и западнее Очакова.

Напомним, российские войска продолжают системную работу по логистическим узлам противника. Очередной ночной удар пришёлся на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в схемах поставок вооружений и грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ).