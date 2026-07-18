Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 04:53

Военные РФ поразили украинские порты, используемым для доставки грузов ВСУ

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Российские войска продолжают системную работу по логистическим узлам противника. Очередной ночной удар пришёлся на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в схемах поставок вооружений и грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Новости СВО 18 июля: Армия России вошла в Васютинское, ВСУ попадают в мешок в Купянске, Афины отказываются давать ракеты Киеву
Новости СВО 18 июля: Армия России вошла в Васютинское, ВСУ попадают в мешок в Купянске, Афины отказываются давать ракеты Киеву

Ранее расчёт реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил пункты управления беспилотниками и скопления военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удар нанесли ночью в Сумской области. Боевые задачи выполнил расчёт 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Военные применили РСЗО для удара по выявленным объектам украинских подразделений. В Минобороны добавили, что атака помогла российским войскам продолжить выполнение задач по расширению буферной зоны безопасности.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar