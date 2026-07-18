Удар «Града» дезорганизировал систему БПЛА ВСУ в Сумской области

Расчёт реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил пункты управления беспилотниками и скопления военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удар нанесли ночью в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Боевые задачи выполнил расчёт 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Военные применили РСЗО для удара по выявленным объектам украинских подразделений. В Минобороны добавили, что атака помогла российским войскам продолжить выполнение задач по расширению буферной зоны безопасности. Другие подробности операции ведомство не привело.

Ранее командование ВСУ направило дополнительные подразделения 25-го отдельного штурмового полка «Рысь» в Сумскую область. Речь идёт о подразделениях 25-го отдельного штурмового полка. Российская сторона уточняет, что военнослужащих мобилизовали принудительно.