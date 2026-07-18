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18 июля, 06:05

Рыбам на корм: Военный сухогруз ВСУ навсегда лег на дно Чёрного моря

Сухогруз для ВСУ потоплен российскими военными в Чёрном море 18 июля

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минобороны России официально подтвердило уничтожение морского транспорта противника. Инцидент произошел минувшей ночью.

События развернулись в акватории Чёрного моря неподалеку от острова Змеиный. Этот район остается ключевой точкой контроля над морскими путями.

Целью удара стал гражданский сухогруз, который противник задействовал в военных целях. Судно осуществляло переброску материально-технического обеспечения для нужд украинской армии.

«В районе о. Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ», — сказали в ведомстве.

Уничтожение судна стало частью масштабной операции по нарушению вражеских цепочек снабжения. Российская армия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре и любым плавсредствам, задействованным в доставке вооружений.

Вместе с кораблем пошел на дно ценный для фронта ресурс. Теперь одна из линий логистики ВСУ полностью заблокирована.

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Напомним, российские войска продолжают системную работу по логистическим узлам противника. Очередной ночной удар пришёлся на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в схемах поставок вооружений и грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Оксана Попова
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