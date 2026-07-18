Рыбам на корм: Военный сухогруз ВСУ навсегда лег на дно Чёрного моря

Минобороны России официально подтвердило уничтожение морского транспорта противника. Инцидент произошел минувшей ночью.

События развернулись в акватории Чёрного моря неподалеку от острова Змеиный. Этот район остается ключевой точкой контроля над морскими путями.

Целью удара стал гражданский сухогруз, который противник задействовал в военных целях. Судно осуществляло переброску материально-технического обеспечения для нужд украинской армии.

«В районе о. Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ», — сказали в ведомстве.

Уничтожение судна стало частью масштабной операции по нарушению вражеских цепочек снабжения. Российская армия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре и любым плавсредствам, задействованным в доставке вооружений.

Вместе с кораблем пошел на дно ценный для фронта ресурс. Теперь одна из линий логистики ВСУ полностью заблокирована.

Напомним, российские войска продолжают системную работу по логистическим узлам противника. Очередной ночной удар пришёлся на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в схемах поставок вооружений и грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ).