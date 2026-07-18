Украинских военных на одной из позиций предупреждали: отход без разрешения может закончиться ударом FPV-дрона. Об этом РИА «Новости» сообщил пленный боец 109-й бригады теробороны Украины Руслан Мищенчук.

По его словам, российские военные вскрыли расположение подразделения, после чего по позиции начали работать миномёты и беспилотники. Обстрел усилился, однако в ответ на доклад командованию украинским военным приказали не покидать район.

«Были по рации указания: кто будет отходить, того и FPV-шкой будут убивать», — утверждает военнопленный.

Ранее стало известно, что командование Вооружённых сил Украины использует националистов из печально известных нацбатов «Азов»* и «Кракен»* в качестве заградотрядов в районе Гуляйполя. Бойцы этих формирований препятствуют отступлению и сдаче в плен украинских военнослужащих. Для этого они применяют против рядовых боевиков ВСУ оружие, в том числе тяжёлые коптеры для сброса мин. Отмечается, что экипировка националистов значительно лучше, чем у обычных солдат.

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