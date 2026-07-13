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13 июля, 10:37

ВСУ используют «Азов*» и «Кракен»* как заградотряды на Запорожском направлении

Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Командование Вооружённых сил Украины использует националистов из печально известных нацбатов «Азов»* и «Кракен»* в качестве заградотрядов в районе Гуляйполя. Об этом ТАСС сообщил источник в пророссийском подполье.

По его словам, бойцы этих формирований препятствуют отступлению и сдаче в плен украинских военнослужащих. Для этого они применяют против рядовых боевиков ВСУ оружие, в том числе тяжёлые коптеры для сброса мин. Отмечается, что экипировка националистов значительно лучше, чем у обычных солдат.

«Бойцы украинских заградотрядов мешают своим же сослуживцам отступать и сдаваться в плен. На Запорожском направлении, в районе Гуляйполя, эту функцию выполняют националистические полки «Азов»* и «Кракен»*, — рассказал собеседник агентства.

Несмотря на действия заградотрядов, попытки сдаться в плен на Запорожском и Херсонском направлениях фиксируются регулярно. Ранее о подобной практике сообщали российские военные и местные жители.

В Сумской области «азовцы»* убили пограничника за попытку сдаться в плен
В Сумской области «азовцы»* убили пограничника за попытку сдаться в плен

Ранее сообщалось, что в Черниговской области, по данным российских силовых структур, бойцы националистического подразделения «Азов*» открыли огонь по военнослужащим территориальной обороны и Национальной гвардии Украины. «Азовцы*» вели заградительный огонь.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Организации признаны террористическими и экстремистскими, запрещены в России.

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Анастасия Никонорова
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