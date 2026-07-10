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10 июля, 06:01

Бой между своими: «Азов»* устроил перестрелку с теробороной под Черниговом

«Азов»* открыл огонь по теробороне и нацгвардии под Черниговом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / flywish

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / flywish

В Черниговской области бойцы националистического подразделения «Азов»* открыли огонь по военнослужащим территориальной обороны и Национальной гвардии Украины. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«По данным радиоперехватов, «азовцы»* открыли заградительный огонь», — сказал собеседник агентства.

Перестрелка произошла западнее села Турья в Черниговской области. Военнослужащие территориальной обороны получили приказ сменить место дислокации и заранее уведомили об этом подразделения Национальной гвардии.

В Константиновке оказались заблокированы боевики «Азова»* и иностранные наёмники
В Константиновке оказались заблокированы боевики «Азова»* и иностранные наёмники

Ранее сообщалось, что командование ВСУ продолжает перебрасывать в Сумскую область отдельные подразделения 3-го армейского корпуса «Азов»*. Такое решение связано с большими потерями украинских войск на этом направлении.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

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Милена Скрипальщикова
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