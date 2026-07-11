Украинский пограничник погиб при попытке сдаться в плен в Могрице Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По их данным, инцидент произошёл во время ожесточённого стрелкового боя. В результате была уничтожена группа военнослужащих 15-го пограничного отряда ВСУ.

Как сообщили собеседники агентства, один из украинских пограничников решил сдаться в плен. Однако, по их словам, он был убит после сброса боеприпаса с украинского беспилотника.

В силовых структурах заявили, что к гибели военнослужащего предположительно причастны бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ. Ранее это подразделение было сформировано на базе запрещённой в России террористической организации «Азов»*.

Ранее в Черниговской области бойцы «Азова»* открыли заградительный огонь по военнослужащим теробороны и Нацгвардии Украины при их перемещении западнее села Турья.

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