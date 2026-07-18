Марочко сообщил, что российские войска начали закрепляться в Осыково в ДНР

Российские военнослужащие начали закрепляться в населённом пункте Осыково неподалёку от Константиновки. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие зашли в Осыково. Сейчас идёт закрепление в данном населённом пункте», — заявил эксперт.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что подразделения Вооружённых сил России смогли занять более выгодные позиции на подступах к Славянску. При этом он отметил, что освобождение города потребует значительных усилий.