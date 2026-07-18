Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 02:40

Марочко сообщил, что российские войска начали закрепляться в Осыково в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Российские военнослужащие начали закрепляться в населённом пункте Осыково неподалёку от Константиновки. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие зашли в Осыково. Сейчас идёт закрепление в данном населённом пункте», — заявил эксперт.

Российские войска поразили объекты снабжения ВСУ в Николаеве и Одессе
Российские войска поразили объекты снабжения ВСУ в Николаеве и Одессе

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что подразделения Вооружённых сил России смогли занять более выгодные позиции на подступах к Славянску. При этом он отметил, что освобождение города потребует значительных усилий.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar