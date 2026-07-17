Российские войска поразили объекты снабжения ВСУ в Николаеве и Одессе
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Российские войска провели серию точечных атак по объектам, обеспечивающим логистику украинской армии. Основной удар пришёлся на морские порты Николаева и Одесской области.
В Николаеве под прицелом оказались четыре сухогруза, которые доставляли снаряжение для нужд ВСУ. Плавсредства получили повреждения в результате боевого воздействия.
Параллельно зафиксировано попадание по судну в порту Южный, расположенном неподалёку от Одессы. Военное ведомство подтвердило успешное поражение цели.
В самой Одессе ключевыми объектами операции стали резервуары с топливом. По данным министерства, запасы горючего предназначались для обеспечения работы подразделений противника.
Для выполнения задач применялось высокоточное вооружение воздушного базирования. Последовательное уничтожение логистических узлов призвано затруднить снабжение украинской группировки.
Также Одессе под удар попали объекты инфраструктуры, задействованные в перевалке горюче-смазочных материалов. Зафиксировано попадание по резервуарам, предназначенным для обеспечения противника топливом. На этой же территории ликвидированы два производственных цеха. В Минобороны уточнили, что «поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании Укрджет». Также уничтожен склад боеприпасов.
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