Российские войска провели серию точечных атак по объектам, обеспечивающим логистику украинской армии. Основной удар пришёлся на морские порты Николаева и Одесской области.

В Николаеве под прицелом оказались четыре сухогруза, которые доставляли снаряжение для нужд ВСУ. Плавсредства получили повреждения в результате боевого воздействия.

Параллельно зафиксировано попадание по судну в порту Южный, расположенном неподалёку от Одессы. Военное ведомство подтвердило успешное поражение цели.

В самой Одессе ключевыми объектами операции стали резервуары с топливом. По данным министерства, запасы горючего предназначались для обеспечения работы подразделений противника.

Для выполнения задач применялось высокоточное вооружение воздушного базирования. Последовательное уничтожение логистических узлов призвано затруднить снабжение украинской группировки.