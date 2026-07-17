Российские военные нанесли точечный удар по логистическому узлу в Одессе. В зоне поражения оказались топливные хранилища и разгрузочные мощности, которые противник задействовал для снабжения своих формирований.

Минобороны РФ официально подтвердило проведение операции минувшей ночью.

«В порту Одесса... поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», — указано в сводке ведомства.

Для уничтожения назначенных целей применялись средства воздушного базирования и беспилотные системы. Удар пришелся на государственное предприятие «Морской торговый порт Одесса».

Операция не ограничилась только одесской гаванью. Под огневое воздействие попал соседний порт Черноморск. Там уничтожен пожарный катер украинских сил и склады материально-технического обеспечения.

Поражение емкостей с горючим создает критический дефицит топлива для техники противника на южном направлении. Нарушение работы терминалов осложняет ротацию западных вооружений через черноморскую акваторию.

Военное ведомство подчёркивает строгую избирательность применяемого вооружения. Все атакуемые площадки использовались киевским режимом исключительно в интересах поддержания боеспособности группировки войск.

До этого Министерство обороны РФ официально подтвердило нанесение массированного удара по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. В ходе операции были задействованы высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.