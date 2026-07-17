Новая атака на портовую инфраструктуру: что поражено в Одессе и Черноморске
МО: В Одессе и Черноморске поражены объекты снабжения ВСУ и производства БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий
Министерство обороны РФ официально подтвердило нанесение массированного удара по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. В ходе операции были задействованы высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.
Согласно заявлению ведомства, целью атаки стали ключевые логистические узлы в портах Одесса и Черноморск.
«Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — уточнили в министерстве.
Кроме того, в ходе ударов были успешно поражены цеха, в которых осуществлялось производство и сборка беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны продолжает фиксировать результаты нанесенных ударов по объектам, задействованным в обеспечении деятельности украинских вооруженных сил.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два железнодорожных локомотива в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, их использовали для перевозки военной техники и снаряжения ВСУ. Удар беспилотниками «Герань» нанесли в районе населённого пункта Божедаровка. Ведомство также опубликовало видеозапись поражения локомотивов.
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