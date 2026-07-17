Жёсткий ответ: Российские силы отработали по портам, занятым снабжением ВСУ

Вооружённые силы РФ в ночь на 17 июля реализовали серию ударов по портовым объектам Украины. Согласно заявлению Министерства обороны, целью стала инфраструктура, задействованная в логистике и снабжении подразделений ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что данные площадки активно используются для перевалки грузов в интересах противника. Операция стала продолжением систематической работы по подрыву военных возможностей Киева.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — заявили в министерстве.

Детали пораженных объектов и масштабы ущерба пока не уточняются. В сводках военного ведомства упор сделан на пресечение каналов снабжения, что критически важно для текущей стратегии на линии боевого соприкосновения.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от оперативной обстановки. Ожидается, что Минобороны позже предоставит обновлённую информацию о результатах проведённых мероприятий.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два железнодорожных локомотива в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, их использовали для перевозки военной техники и снаряжения ВСУ. Удар беспилотниками «Герань» нанесли в районе населённого пункта Божедаровка. Ведомство также опубликовало видеозапись поражения локомотивов.