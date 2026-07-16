ВС РФ уничтожили 2 локомотива с военными грузами ВСУ в Днепропетровской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Минобороны РФ сообщило о поражении двух железнодорожных локомотивов, которые использовались для транспортировки военных грузов Вооружённых сил Украины. Операция была проведена с применением ударных беспилотников «Герань» в районе населённого пункта Божедаровка.
«Видеокадры демонстрируют поражение двух локомотивов, задействованных для доставки военной техники и снаряжения», — отметили в ведомстве.
Ранее ударный дрон «Герань-2 Сикер» уничтожил локомотив в Черниговской области. В Министерстве обороны РФ сообщили, что 11 июля объект в городе Сновск был выведен из строя современным ударным беспилотником, что позволило нарушить логистику противника и снизить мобильность ВСУ.
Российские войска продолжают методично атаковать транспортные узлы и объекты снабжения украинских вооружённых сил, сокращая возможности противника по переброске военной техники и боеприпасов.
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