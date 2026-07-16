Минобороны РФ сообщило о поражении двух железнодорожных локомотивов, которые использовались для транспортировки военных грузов Вооружённых сил Украины. Операция была проведена с применением ударных беспилотников «Герань» в районе населённого пункта Божедаровка.

«Видеокадры демонстрируют поражение двух локомотивов, задействованных для доставки военной техники и снаряжения», — отметили в ведомстве.

Ранее ударный дрон «Герань-2 Сикер» уничтожил локомотив в Черниговской области. В Министерстве обороны РФ сообщили, что 11 июля объект в городе Сновск был выведен из строя современным ударным беспилотником, что позволило нарушить логистику противника и снизить мобильность ВСУ.

Российские войска продолжают методично атаковать транспортные узлы и объекты снабжения украинских вооружённых сил, сокращая возможности противника по переброске военной техники и боеприпасов.