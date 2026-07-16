Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 16:16

ВС РФ уничтожили 2 локомотива с военными грузами ВСУ в Днепропетровской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Минобороны РФ сообщило о поражении двух железнодорожных локомотивов, которые использовались для транспортировки военных грузов Вооружённых сил Украины. Операция была проведена с применением ударных беспилотников «Герань» в районе населённого пункта Божедаровка.

«Видеокадры демонстрируют поражение двух локомотивов, задействованных для доставки военной техники и снаряжения», — отметили в ведомстве.

Обезоруживающий удар: Военный эксперт раскрыл, чем и по чему били сегодня ВС РФ на Украине
Обезоруживающий удар: Военный эксперт раскрыл, чем и по чему били сегодня ВС РФ на Украине

Ранее ударный дрон «Герань-2 Сикер» уничтожил локомотив в Черниговской области. В Министерстве обороны РФ сообщили, что 11 июля объект в городе Сновск был выведен из строя современным ударным беспилотником, что позволило нарушить логистику противника и снизить мобильность ВСУ.

Российские войска продолжают методично атаковать транспортные узлы и объекты снабжения украинских вооружённых сил, сокращая возможности противника по переброске военной техники и боеприпасов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar