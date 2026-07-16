Обезоруживающий удар: Военный эксперт раскрыл, чем и по чему били сегодня ВС РФ на Украине

Уже несколько недель подряд наши войска систематически наносят удары по критическим объектам транспортной, логистической и энергетической инфраструктуры. О целях, которые были поражены сегодня, 16 июля, и средствах их поражения Life.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Так, по его словам, в Киеве целились по промышленным мощностям, задействованным в производстве беспилотников, безэкипажных катеров, систем дальнего радиолокационного обнаружения и прочего вооружения. В Дарнице били по температурной зоне «Централь», которая обеспечивает электроэнергией практически весь левобережный массив Киева. Удары направлены на вывод из строя энергосистемы и парализацию объектов военно-промышленного комплекса.

Применялась баллистика. Скорее всего, это были «Кинжалы» или «Цирконы». Стоит подчеркнуть, что в Киеве сегодня острейший дефицит зенитно-ракетных комплексов — даже появившиеся недавно Patriot не смогли кардинально изменить ситуацию. Да, говорят, одну ракету якобы сбили, но на общем фоне это незначительный результат. Анатолий Матвийчук Военный эксперт

Матвийчук подчеркнул, что удар был мощный, фактически обезоруживающий. При накоплении подобных системных воздействий военный потенциал противника будет неуклонно слабеть, что уже и происходит.